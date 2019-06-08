النفط يرتفع 3% وسط آمال بتمديد السعودية اتفاق أوبك

ارتفعت أسعار النفط نحو 3%، أمس الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو، ومع صعود الأسهم الأمريكية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6%، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل.



وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7%.



وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو 2%، وزاد غرب تكساس الوسيط نحو 1% على مدار الأسبوع، ويوم الأربعاء سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير.



وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤتمرا في روسيا بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط.