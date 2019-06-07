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القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:59 م
توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم
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