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اقتصاد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:58 م

وول ستريت تغلق مرتفعة على وقع آمال بخفض الفائدة

وول ستريت تغلق مرتفعة
وول ستريت تغلق مرتفعة على وقع آمال بخفض الفائدة
dostor.org/2656715

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بقوة، أمس الجمعة، حيث عزز تباطؤ حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة آمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في حين زادت الشهية للمخاطرة بفعل التفاؤل بتقدم محتمل صوب حل المعارك التجارية الأمريكية مع الصين والمكسيك.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفاع المؤشر داو جونز الصناعي 262.87 نقطة بما يعادل 1.02% ليصل إلى 25983.53 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 29.76 نقطة أو 1.05% مسجلا 2873.25 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.55 نقطة أو 1.66% إلى 7742.10 نقطة.

ومن المتوقع أن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة هذا العام، في خطوة استباقية لاستيعاب التباطؤ الحاد في معدلات نمو الوظائف الأمريكية خلال مايو الماضي، ولا سيما بعد ارتفاع الأجور بنسبة أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن فقدان قوة الدفع في النشاط الاقتصادي يمتد في سوق العمل.

وقالت الحكومة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 75 ألف وظيفة الشهر الماضي أي أقل من نحو 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان الذين في سن العمل.

ووفر الاقتصاد وظائف أقل بمعدل 75 ألفا في مارس وأبريل مقارنة مع التقديرات السابقة.

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