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الصحة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:48 م

وصفات طبيعية للتخلص من الغازات وانتفاخ المعدة

وصفات طبيعية للتخلص
وكالات
dostor.org/2656714

تعود أسباب انتفاخ المعدة إلى الكثير من الأسباب، بما في ذلك تناول الأطعمة والمشروبات الغازية، وتناول الطعام بسرعة، والعديد من عادات الطعام غير الصحية.
وأوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية 3 مشروبات يمكن إعدادها منزليًا تساعد في التخلص من الغازات وانتفاخ المعدة، على النحو التالي:
مكعبات الثلج بالليمون والنعناع
بحسب خبراء التغذية، فإن شراب الليمون والنعناع، يحسن تدفق الأحماض الصفراوية للمعدة والتي تساعد في هضم الدهون بشكل أفضل. يضيف الليمون نكهة مميزة على الشراب الذي يمكن تخزينه على شكل مكعبات في الثلاجة.
المكونات
نصف كوب من عصير الليمون، و15 ورقة من النعناع.
طريقة التحضير
يتم تجميد أوراق النعناع وعصير الليمون في علبة مكعبات الثلج. يتم استهلاك الشراب بإضافة 3 مكعبات لكل كوب ماء على الأقل 3 مرات في اليوم، أو مع وجبات الطعام.
خليط عصير الرمان وصلصة تاباسكو
إن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يؤدي للإصابة بالنفخة، مما يتسبب باحتباس الماء في الجسم وبالتالي الإصابة بالانتفاخ، وهنا يأتي دور عصير الرمان الغني بعنصري المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يساعدان على التخلص من الملح الزائد في الجسم.
المكونات
كوب من عصير الرمان منخفض السكر، ملعقة صغيرة من صلصلة تاباسكو، ونصف كوب من الزنجبيل
طريقة التحضير
تمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد، ويتم تناولها مرة في اليوم.
مزيج التوت والشوكولاته
يعتبر الإمساك سببًا رئيسيًا للانتفاخ، ووفقًا لخبراء التغذية، فإن التوت الغني بالألياف يساعد على التخلص من الإمساك، إضافة إلى أن الكافيين في الشوكولاته يحفز حركة الأمعاء.
المكونات
كوب من الفراولة، وكوب من التوت، وملعقة كبيرة من رقائق الشوكولاتة الداكنة، إضافة إلى كوب من حليب اللوز وعدد من مكعبات الثلج.
طريقة التحضير
تُمزج المكونات بشكل جيد، ويتم تناول الشراب عند الشعور بالانتفاخ.

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وصفات طبيعية للتخلص من الغازات وانتفاخ المعدة

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