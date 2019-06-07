هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

نجحت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، في إحراز الميدالية البرونزية، خلال مشاركتها في منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليًا في إيطاليا.

وخسرت ملاك، مباراة نصف النهائي لمنافسات وزن أقل من 67 كيلو جرامًا أمام اللاعبة الكورية يان دي كيم بنتيجة 0-1.

وكانت هداية ملاك قد صعدت لنصف النهائي، بعدما تغلبت على بطلة الصين بنتيجة 6-0 في ربع النهائي.

وبهذه البرونزية، حصلت هداية ملاك على 14.4 نقطة تضاف إلى تصنيفها الأوليمبي، والذي من خلاله يتم التأهل للأولمبياد.

يشار إلى أن هذه البطولة هي أول سلسلة بطولات الجائزة الكبرى لهذا العام، ويشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الأولمبي، كما أنها تعد ضمن المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.