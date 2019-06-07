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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:39 م

ترامب: المكسيك ستدفع 5% رسومًا جمركية اعتبارًا من الإثنين المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
dostor.org/2656712

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك حول ضبط الهجرة غير النظامية، فإن الأخيرة ستدفع رسوما جمركية بنسبة 5 % اعتبارا من الإثنين المقبل.

وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، فإن الولايات المتحدة ستبدأ شراء المنتجات الزراعية منها، مؤكدا وجود فرصة جيدة للاتفاق معها.

وانتقد ترامب، الديمقراطيين بخصوص سياسات الهجرة للولايات المتحدة، قائلا: "لا يفعل الديمقراطيون شيئا جيدا وملموسا بشأن مشروع قانون الهجرة".

ونهاية مايو الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك، بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.

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