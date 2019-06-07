القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
الصحة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:39 م

قائمة بالأطعمة التى يجب مراقبة تأثيرها أثناء الرضاعة الطبيعية

قائمة بالأطعمة التى
dostor.org/2656711

تتعرض المرأة التى لديها رضيعا إلى قائمة من الأطعمة الممنوعة إلا أنه في الفترة الأخيرة تم تقليص تلك القائمة وأصبحت تنقسم إلى قسمين:
أطعمة عليك تفاديها، والأخرى عليك مراقبة تأثيرها. وهناك علامات معينة تساعدك على التعرّف على الأطعمة غير المناسبة. وبشكل عام، التوازن والتنوع الغذائي وكثرة السوائل هي ما يساعدك على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر كحد أدنى.
راقبي هذه الأطعمة:
الأسماك مصدر رائع لدهون أوميجا 3 والبروتين، لكن لا ينبغي تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية، ويُنصح باختيار الأنواع قليلة الزئبق، مثل: البلطي والسلمون.
البقدونس والنعناع أعشاب ذات فوائد رائعة، لكن كثرة تناولها له تأثير سلبي على إدرار حليب الثدي. لذلك ينبغي تناولها باعتدال، ومراقبة تأثيرها على إمدادات حليب الثدي.
يحتوي كوب القهوة على كمية من الكافيين تعادل التي تحتويها 3 أكواب من الشاي. لذلك عليك مراقبة كمية الكافيين التي تدخل جسمك لأنها تصل إلى حليب الثدي، ولا تتجاوزي مقدار فنجان قهوة واحد في اليوم.
للشوكولا تأثير مليّن على أمعاء الطفل، لذلك عند تناول الأم المرضعة كمية كبيرة من الشوكولا يصاب الصغير بالإسهال. الاعتدال ضروري في أكل الشوكولا خاصة أنها تحتوي على سكر لا يساعد على التخلّص من وزن الحمل، وكافيين.
بعض الأطفال يرفضون حليب الثدي عندما تتناول الأم الثوم. وقد تم تأكيد هذه العلاقة، وتنصح التوصيات بأكل القليل منه في البداية والتعرّف على مدى تقبّل الطفل أو رضفه للحليب، حتى لا ينصرف تمامًا عن حليب الثدي.
بعض الأطعمة تتطلّب مراقبة أيضًا، مثل الكيوي والأناناس والفراولة (الفريز) والكرز والحمضيات والتوابل الحارّة.
و إذا لاحظت زيادة الغازات لدى الرضيع، أو وجود إسهال، أو إمساك، أو حكّة عليك تغيير نوعية الأطعمة التي تتناولينها.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ سنة و نصف

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

«الوضع مستقر».. أهالي العريش يتحدثون لـ«االدستور»

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

حلم الشقة.. كيف تُنفذ الدولة أضخم مشروع للإسكان الاجتماعى؟

زاهي حواس: مصر تنعم بالأمن والاستقرار والقوة خلال الفترة الحالية (حوار)

ads
الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ألبومات الصور

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

رياضة

هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

المنتخب الإسباني يحقق فوزه الثالث تواليًا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020

رئيس "فيفا" يشيد باستعدادات مصر لكأس أمم أفريقيا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الرئيس نيوز

مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

التصعيد يتواصل.. أمريكا تمنح تركيا مهلةً للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

كشكول

10 معسكرات صيفية لطلاب الأزهر للتدريب على ريادة الأعمال

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في "البلاغة" للثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع امتحان "بوكليت" العربي؟

غدًا.. بدء العمل بكنترول دراسات "دسوق"

لطلاب الثانوية.. كيف تجاوب على سؤال النحو بسهولة؟

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ممارسة النشاطات الإبداعية تعزز الصحة العقلية

دراسة: الصداع يصيب الإناث أكثر من الذكور في ألمانيا

ولادة نمر أسود نادر في المكسيك

الصحة

وصفات طبيعية للتخلص من الغازات وانتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎