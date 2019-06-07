رئيس "فيفا" يشيد باستعدادات مصر لكأس أمم أفريقيا

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستعدادات مصر واللجنة المنظمة لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.



وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة جلسة مع رئيس الاتحاد الدولي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا وأطلعه على استعدادات مصر للبطولة.



وأكد أبو ريدة لرئيس الفيفا أن مصر تستعد لإبهار العالم بواحدة من أفضل النسخ في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا، حيث أشاد إنفانتينو بالاستعدادات مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة مصر على إقامة بطولة تاريخية بمعنى الكلمة.