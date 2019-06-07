الأفعى راندي أورتن يلدغ تريبل إتش في شوداون

حقق راندي أورتن فوزا مثيرا على حساب منافسه تريبل إتش خلال نزال بينهما ضمن عرض سوبر شوداون المقام حاليا في مدينة جدة السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.



كما شهدت المنافسات فوز نجم WWE شين مكمان على حساب رومان رينز وتفوق لارس سوليفان على فريق لوتشا هاوس بارتي في حلبة ملعب الجوهرة.



وفي مواجهات سابقة، نجح المصارع الشهير سيث رولينز في الاحتفاظ بلقب اليونيفرسال، وذلك بعد أن فاز على منافسه بارون كورين خلال أول نزالات سوبر شوداون.



كما توج النجم فين بالور بلقب الإنتركونتننتال في ثاني نزالات سوبر شوداون بعد فوزه على أندرادي ألماس.



وسيشهد عرض ‪WWE Super ShowDown‬ نزالا يقام لأول مرة يجمع بين نجم قاعة المشاهير في ‪WWE‬ جولدبيرج‪ ‬وأندرتيكر ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ ‪WWE‬ ويجمع 50 نجمًا.