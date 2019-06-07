السلع المكسيكية في مرمى الرسوم الأمريكية رغم تقدم المحادثات

تعتزم الولايات المتحدة بدء فرض رسوم جمركية عقابية على سلع مستوردة من المكسيك اعتبارا من الإثنين رغم إحراز تقدم في المحادثات بشأن وقف تدفق المهاجرين، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة.



وقالت ساندرز للصحفيين في الطائرة الرئاسية "إيرفورس وان" في أوروبا: "موقفنا لم يتغير".



وأضافت: "لقد أحرزوا تقدما كبيرًا"، مؤكدة أن "اللقاءات جرت بشكل جيد، لكن اعتبارا من الآن نحن على طريق فرض رسوم الإثنين".



وأعلن ترامب في 30 مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستفرض ابتداء من العاشر من يونيو رسمًا بقيمة 5% على كل البضائع الواردة من المكسيك، على أن يزداد هذا الرسم تدريجيا ليصل إلى 25% في الأول من أكتوبر متهما مكسيكو بالتراخي في إدارة أزمة الهجرة.