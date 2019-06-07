الجيش الجزائري: حل الأزمة يمر عبر الانتخابات والحوار

قالت مجلة "الجيش الجزائري"، إن حل الأزمة التي تعاني منها البلاد لا بد أن يمر عبر ترجيح الشرعية الدستورية بإجراء الانتخابات وجلوس النخب إلى طاولة الحوار.



وأكدت المجلة التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، في افتتاحيتها، تمسك الجيش بإجراء انتخابات لحل الأزمة ورغبتهم في الحفاظ على استمرارية الدولة والوفاء بتعهداتها.



وأشارت إلى انكشاف المخططات الخبيثة لبعض الأطراف الساعية وفق منطق العصابة لتضليل الرأي العام ونشر الفوضى في البلاد.



وأوضحت الافتتاحية أن الحوار وحده كفيل للوصول إلى التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية بأسرع وقت ممكن.



وفي وقت سابق، احتشد الآلاف بكبرى شوارع العاصمة الجزائرية، في الجمعة الـ16 من الحراك الشعبي المطالب بـ"التغيير الجذري"، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتنقلت الحشود بين مختلف الشوارع خاصة في "ديدوش مراد" والبريد المركزي و"حسيبة بن بوعلي"، منددين بالتمديد للرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح من قبل المجلس الدستوري، رافضين خطابه الأخير الذي دعا فيه إلى الحوار الوطني.