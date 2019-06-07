وصفات طبيعية لعلاج البواسير في المنزل

يعاني بعض الأشخاص من البواسير والتى تعد أوعية دموية توجد في نهايات الشرج، وعند تورّمها يحدث نزيف أثناء الإخراج يصاحبه ألم.

تتورّم البواسير بسبب الضغط الزائد عليها نتيجة الإمساك، أو مع التقدّم في العُمر. وتوجد علاجات من دون وصفة طبية للدرجة الخفيفة من التهاب البواسير، لكن أحيانًا يؤدي تكرار استعمال كريمات البواسير إلى معاودة الالتهاب مرة ثانية.

نقدم مجموعة من العلاجات المنزلية لعلاج البواسير من الدرجة الخفيفة أو المتوسطة بشكل حاسم:

الصبّار (الألوفيرا) من العناصر الطبيعية التي تعالج الالتهابات، وتوجد منتجات عديدة تحتوي على هلام الصبّار ويمكن استخدامها لعلاج البواسير.

الجلسرين علاج فعّال لتخفيف الحكة وجفاف البواسير الذي يؤدي إلى النزيف.

لتخفيف الألم وعلاج الجرح الذي يحدث بعد الإخراج استخدم ملح إبسوم مع الماء الدافئ واجلس في حوض الاستحمام لمدة 15 دقيقة.

يمكنك أيضًا تخفيف الألم باستخدام كمّادات الثلج.