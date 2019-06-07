فرنسا تهزم كوريا الجنوبية في افتتاح مونديال السيدات

استهل المنتخب الفرنسي للسيدات لكرة القدم منافسات بطولة كأس العالم بالفوز على المنتخب الكوري الجنوبي 4 صفر اليوم الجمعة في الجولة الأولى من المجموعة الاولى بالبطولة.



وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجلته يوجيني لو سومر في الدقيقة التاسعة، وأضافت ويندي رينار الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن تسجل نفس اللاعبة الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم اختتمت أماندين هنري اهداف المنتخب الفرنسي في الدقيقة 85.



وكان هدف لي سومر هو أسرع هدف يسجل في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.



وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما يظل المنتخب الكوري بلا نقاط في قاع الترتيب.