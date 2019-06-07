بولندا تهزم مقدونيا في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب بولندا لكرة القدم على ضيفه مقدونيا 1 صفر اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة

السابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت ايضا فوز منتخب إسرائيل على مضيفه لاتفيا 3 صفر والنمسا على سلوفينيا 1 صفر.



وسجل هدف المنتخب البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 47، ورفع منتخب بولندا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مقدونيا عند أربع نقاط في المركز الثالث.