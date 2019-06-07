أسبانيا تهزم جزر فارو وتتصدر المجموعة السادسة بتصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإسباني انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على منتخب جزر فارو 4 1 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب النرويجي مع نظيره الروماني 2 2 وفوز السويد على مالطا 3 صفر.



وسجل أهداف المنتخب الإسباني سيخريو راموس في الدقيقة الخامسة وخيسوس نافاس في الدقيقة 19 وتيتور جيستسون، لاعب منتخب جزر فارو بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 34 وخوسي لويس جايا في الدقيقة.71 فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب جزر فارو كليمينت أولسن في الدقيقة 30

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى تسع نقاط على قمة الترتيب، وظل منتخب جزر فارو بلا نقاط في قاع الترتيب.



وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب النرويجي مع نظيره الروماني 2 .2 وسجل هدفي المنتخب النرويجي طارق اليونسي ومارتن أوديجارد في الدقيقتين 56 و70، فيما سجل هدفي المنتخب الروماني كلاوديو كيسيرو في الدقيقتين 77 والأخيرة من اللقاء.



ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس كما رفع المنتخب الروماني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب السويدي على نظيره مالطا 3 صفر.



وسجل أهداف المنتخب السويدي روبين كايسون في الدقيقة الثانية وفيكتور كلايسون في الدقيقة 50 وأليكسندر اسحاق في الدقيقة 81.



ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد مالطا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.