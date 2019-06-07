جورجيا تهزم جبل طارق بثلاثية نظيفة في تصفيات يورو 2020

انتزع منتخب جورجيا لكرة القدم أول ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بفوزه اليوم الجمعة على جبل طارق 3 صفر اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة من المجموعة الرابعة والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب الإيرلندي مع مضيفه الدنماركي.11

وسجل أهداف منتخب جورجيا فاليريات جفيليا في الدقيقة 30 وجيورجي بابوناشفيلي في الدقيقة 59 وفاتو أرفيلادزي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وحصد منتخب جورجيا أول ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث، بفارق نقطة خلف منتخب سويسرا، وظل منتخب جبل طارق بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان منتخب جورجيا خاض مباراتين في التصفيات أمام سويسرا وخسرها بهدفين نظيفين وأمام إيرلندا وخسرها بهدف نظيف، فيما خاض منتخب جبل طارق مباراة واحدة خسرها أمام إيرلندا صفر .1

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 11 على المباراة التي جمعت المنتخب الدنماركي بضيفه الإيرلندي.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف سجله بيير اميل هوبيرج في الدقيقة 76 وتعادل شان دوفي لإيرلندا في الدقيقة.85

ورفع المنتخب الإيرلندي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.