المنتخب الأوكراني يهزم صربيا بخماسية نظيفة في تصفيات يورو 2020

عزز المنتخب الأوكراني صدارته للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على المنتخب الصربي 5 صفر اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة والتي شهدت أيضا تعادل ليتوانيا مع لوكسمبرج.11

وسجل أهداف المنتخب الأوكراني فيكتور تسيجانكوف (هدفين)في الدقيقتين 26 و28 ويفجن كونوبليانكا (هدفين) في الدقيقتين 46 و75 ورومالن ياريمتشيكو في الدقيقة.59

وعزز المنتخب الأوكراني صدارته للترتيب برصيد سبع نقاط، وتجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب لوكسمبورج مع ضيفه منتخب ليتوانيا.11

وسجل هدف منتخب لوكسمبورج جيرسون رودريجيز في الدقيقة 20، فيما سجل هدف ليتوانيا أرفيداس نوفايكوفاس في الدقيقة.74

وشهدت المباراة طرد ساوليوس ميكوليوناس في الدقيقة.42

ورفع منتخب لوكسمبورج رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد منتخب ليتوانيا عند نقطة في المركز الرابع قبل الأخير.