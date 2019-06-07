"محمد بن سلمان.. سيرة أمير ومسيرة قائد".. كتاب جديد لكريمة أبو العينين

صدر حديثًا كتاب "محمد بن سلمان بعنوان.. سيرة أمير ومسيرة قائد" للكاتبة الإعلامية كريمة أبو العينين، وذلك عن أحد دور الطباعة والنشر.



عبر 100 صفحة يرصد الكتاب رؤى الأمير الإصلاحية داخل المملكة السعودية فكر عقيم جعلها أسيرة؛ كما تتحدث الكاتبة عن نشأة بن سلمان وسيرته الذاتية.



يُذكر أنه صدر للكاتبة عدة مؤلفات أخرى منها: "ست والسلام، ضل راجل، حكايتها، الحالة الاجتماعية منفصلة"، ومؤخرا كل من روايتي "زمن روبابيكيا" و"حكاية مأمور قيد النشر".