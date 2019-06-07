المنتخب التشيكي يهزم نظيره البلغاري في تصفيات يورو 2020

قلب المنتخب التشيكي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه البلغاري إلى فوز 2 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل منتخب كوسوفو مع مونتينيجرو (الجبل الأسود).11

وتقدم المنتخب البلغاري بهدف سجله إسماعيل عيسى للمنتخب البلغاري في الدقيقة الثالثة، وتعادل المنتخب التشيكي عن طريق باتريك ستشيك في الدقيقة 19 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني.

وبهذا الفوز حصد المنتخب التشيكي أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليحتل المركز الثاني، وتوقف رصدي المنتخب البلغاري عند نقطتين.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب كوسوفو مع مضيفه مونتينيجرو.11

وسجل هدف منتخب كوسوفو ميلوت ريشكا في الدقيقة 25، وتعادل منتخب مونتينيجرو عن طريق ستيفان ميوجوسا في الدقيقة.69

ورفع منتخب كوسوفو رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، كما رفع منتخب مونتينيجرو رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.