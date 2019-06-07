"الصحة": استمرار فحص المصريين بالموانئ والمطارات حتى نهاية 2019

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار عمل نقاط مسح فيروس سى والأمراض غير السارية بالموانئ والمطارات لفحص جميع المصريين الوافدين والمسافرين ضمن "100 مليون صحة".



وقال مجاهد في تصريح لـ"الدستور" إن هناك 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية لإجراء فحص فيروس سى حتى نهاية العام الحالى 2019.



وأوضح مجاهد أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن المراض غير السارية ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، مستمرة فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجارى.



يذكر أنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.