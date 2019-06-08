القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 08/يونيو/2019 - 04:54 ص

أسعار كاميرات المراقبة اليوم

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
طارق عتمان
dostor.org/2656661

تباينت أسعار الكاميرات، وأجهزة المراقبة ومستلزماتها، اليوم السبت، وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، وتراوح سعر كاميرات المراقبة بولت حرارية ما بين 650 و1200 جنيه، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 620 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا داهوا التي سجلت 3140 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار أجهزة السويتشات والسيرفر لتشغيل الكاميرات فسجلت 1000 جنيه، وجينراك تصل إلى 8675 جنيهًا؛ وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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