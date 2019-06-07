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الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:45 م

خريطة التجمعات الصناعية الزراعية المقرر إقامتها في 8 محافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2656660

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإداري، عن خريطة التجمعات الصناعية الزراعية المستهدف إقامتها على مساحة إجمالية قدرها 410 آلاف فدان، في مناطق امتداد الداخلة وجنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا والفرافرة، وتوشكي، والمغرة، وغرب كوم أمبو والمراشدة، بهدف زيادة قيمة الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير إلى 102.2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة زيادة قدرها 135%.

ويشير التقرير، إلي أن خريطة التجمعات الصناعية الزراعية تتضمن إنشاء تجمع في توشكي على مساحة 50 ألف فدان يضم مشاتل لإنتاج التقاوي وشتلات الطماطم، ومصنع لإنتاج الكمبوست، مصنع تجفيف ومركزات وعجائن، ومركز تسويق، ومحطة ميكنة وصيانة، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد، وكذلك إقامة تجمع صناعي زراعي على مساحة 100 ألف فدان في المغرة لزراعة مشاتل الزيتون ومصنع لمستلزمات الري، ومصنع لإنتاج الكمبوست، ومجمع وراثي للأصناف، ومركز ميكنة زراعية، ومصانع تخليل، ومصنع لإنتاج العبوات، ومصنع لإنتاج الأعلاف، ومراكز صيانة للماكينات.

ويشير التقرير، إلى عزم الحكومة إقامة تجمع زراعي صناعي في الفرافرة القديمة على مساحة 20 ألف فدان لزراعة البطاطس، يضم مصانع لإنتاج الشيبسي - بودرة دقيق البطاطس ونصف المقلية"، ومخازن مبردة للتقاوي، ومحطة فرز وتعبئة، ومراكز صيانة ومكينة، ومصنع للعبوات "أجولة - عبوات بلاستيك".

وتتضمن إقامة تجمع آخر على مساحة 20 ألف فدان بإمتداد الداخلة وجنوب شرق المنخفض يعتمد على نشاط زراعة التمور، ويضم مشاتل لإنتاج الشتلات، ومحطات تبريد وتعبئة، ومصانع تجفيف وتعبئة، ومركز تسويق، ومركز صيانة الآلات والمعدات، ومحطة ميكنة، وإنتاج المركزات.

وأضافت الوزارة، أن 4 مجمعات زراعية أخرى تعتزم الحكومة إقامتها في غرب المنيا وغرب غرب المنيا، أحدهم يختص بنشاط زراعة العنب ويضم مصنع لمستلزمات الري وبلاستيك للتغطية ومصنع لإنتاج العبوات و50 مصنع للتجفيف لإنتاج الزبيب، ومصانع لإنتاج عصائر ومركزات، إضافة إلى مجمع لزراعة الثوم والبصل، ومجمع للنباتات العطرية والطبية يضم مصنع أدوية و50 مصنع تجفيف وتعبئة، ومصانع عبوات، ومصانع منتجات طبية وعطرية، ومجمع لزراعة بنجر السكر يضم مركز تدريب ومصانع استخلاص وتدور المخلفات، ومركز تسويق.

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