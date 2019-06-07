التخطيط: إقامة 8 تجمعات زراعية صناعية على 400 ألف فدان

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة بصدد البدء في إقامة 8 مجمعات زراعية صناعية متكاملة على مساحة 400 ألف فدان، في مناطق امتداد الداخلة وجنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا والفرافرة، وتوشكي، والمغرة، غرب كوم أمبو والمراشدة، بهدف زيادة قيمة الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير إلي 102.2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة زيادة قدرها 135%.



وأوضحت الوزارة، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن أهم الأنشطة الصناعية والزراعية المستهدفة تتمثل في محطات فرز وتعبئة ومصانع حفظ المنتجات واستخلاص الزيوت وتصنيع الأعلاف من المخلفات وتصنيع الزيونت والنشأ والذرة الصفراء، والعصائر والعجائن، وتصنيع العبوات، وتصنيع المخلفات الزراعية.



ولفتت إلي أنه من المستهدف أيضًا إصدار قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء، بما يعالج مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد والتالف للمجموعات المحصولية، وتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناء على الميزة النسبية لكل منطقة، وإعداد خريطة استثمارية تتحد فيها العناصر والمكونات والميزة النسبية لكل منطقة، وكذا المناطق المخصصة لكل نوع من الاستثمار بما يسهم في توفير فرص عمل.