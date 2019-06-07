الإحصاء: انكماش واردات السلع الغذائية إلى 12.4 مليار دولار مطلع 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش فاتورة استيراد السلع الغذائية إلي 1.9 مليار دولار مطلع عام 2019 مقابل 2.07 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 101.7 مليون دولار، أي بنسبة تراجع بلغت 4.9%.



وأرجع جهاز الإحصاء، السبب في تراجع تكلفة استيراد مصر من السلع الغذائية إلى انخفاض واردات الزيوت إلى 105.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 130 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 18.6%، كما انخفضت واردات الذرة الصفراء من 265 مليون دولار إلي 146 مليون دولار بنسبة تراجع 45% خلال فترة المقارنة ذاتها، والشاي الأسود من 73 مليون دولار إلي 42 مليون دولار.



ولفت التقرير، إلي أن إجمالي واردات مصر انكمشت إلي حدود 12.4 مليار دولار مطلع عام 2019 مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2018، مسجلة تراجعًا قدره 87.5 مليون دولار خلال عام، تأثرًا بسياسات الحكومة الرامية لترشيد الواردات وإحلال الصادرات محل الواردات.