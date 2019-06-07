23 يونيو.. افتتاح صالون أتيليه القاهرة

أعلن أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة، افتتاح صالون اتيليه القاهرة 23 يونيو، مطالبًا الفنانين الراغبين في المشاركة بمراجعة الإدارة وتسجيل أسمائهم.



وناشد مجلس إدارة اتيليه القاهرة، الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات المستحقة، مشيرًا إلى أن المجلس الآن يعكف حاليا على تنقية كشوف العضوية، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من لم يسدد التزاماته المالية.



وأعلن الجنايني أن الأتيليه سيستمر في تلقي طلبات الفنانين الراغبين بالمشاركة في الصالون، حتى يوم 15 من الشهر الجاري، ويشارك في الأتيليه 50 فنانا تشكيليا بأعمال في مجالات النحت والتصوير والخزف.







