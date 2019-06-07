إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم، بسحجات متفرقة في الجسد، عقب انقلاب دراجة بخارية من أعلى كوبري بهبشين ناحية قرية دنديل بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعا لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين (محمود مصطفي عبد المجيد ١٩ سنة، سحجات بالجسم، عبدالله عبد المطلب عبد المولي 19 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، جمعه محمد جمعة 22 سنة مصابا بسحجات) وجميعهم مقيمون بقرية السعادنة التابعة لمركز بنى سويف، ومحمد أبو الخير فوزي، 24 سنة ومقيم بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، مصابا بكدمات بالجسم.



ونقلوا إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.