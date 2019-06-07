القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
محافظات
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:36 م

إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2656649

أصيب 4 أشخاص، اليوم، بسحجات متفرقة في الجسد، عقب انقلاب دراجة بخارية من أعلى كوبري بهبشين ناحية قرية دنديل بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعا لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين (محمود مصطفي عبد المجيد ١٩ سنة، سحجات بالجسم، عبدالله عبد المطلب عبد المولي 19 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، جمعه محمد جمعة 22 سنة مصابا بسحجات) وجميعهم مقيمون بقرية السعادنة التابعة لمركز بنى سويف، ومحمد أبو الخير فوزي، 24 سنة ومقيم بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، مصابا بكدمات بالجسم.

ونقلوا إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ أقل من شهر

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»

منذ أقل من شهرين

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ أقل من شهرين

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 3 شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

الآن

المكتب الإعلامي لهيفاء يوضح حقيقة إصابتها بمرض في الكبد

125 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثالث أيام عيد الفطر

أمريكا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة

ads
الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ألبومات الصور

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

رياضة

أجيري يكشف خبايا منتخب مصر قبل بداية كأس أمم إفريقيا

منتخب إيطاليا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب

مانشيني يدعو لاعبي إيطاليا للتحلي بالشجاعة بتصفيات بطولة أوروبا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

الرئيس نيوز

مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

التصعيد يتواصل.. أمريكا تمنح تركيا مهلةً للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

كشكول

10 معسكرات صيفية لطلاب الأزهر للتدريب على ريادة الأعمال

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في "البلاغة" للثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع امتحان "بوكليت" العربي؟

غدًا.. بدء العمل بكنترول دراسات "دسوق"

لطلاب الثانوية.. كيف تجاوب على سؤال النحو بسهولة؟

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة نمر أسود نادر في المكسيك

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎