الإحصاء: ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية والأجهزة الطبية لنصف مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة استيراد مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إلي حدود 447.2 مليون دولار أي ما يقارب النصف مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 368.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.



وتشير البيانات الرسمية إلى أن حركة استيراد الأدوية من الخارج سجلت ارتفاعًا قدره 78.7 مليون دولار خلال عام فقط، نتيجة النقص الشديد في بعض أصناف الدواء وحاجة مصر لسد العجز في الكميات المتوفرة بالسوق المحلي ما دفعها لزيادة حركة الاستيراد.



وتعد أزمة نواقص الأدوية أكثر الأزمات المتكررة خلال الأشهر الماضية، التي تفاقمت حدتها قبل عامين ونصف العام على خلفية الارتفاعات المطردة في سعر الدولار فضلًا عن نقصه في السوق، وما أعقبها من قرارات زيادات متعاقبة بزيادة أسعار الأدوية لتعويض خسائر الشركات وحل أزمة نواقص الأدوية.



ولفت تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع واردات مصر من أدوية وأجهزة للطب والجراحة إلي 150 مليون دولار مطلع عام 2019 مقابل 142 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة جاوزت 7 ملايين دولار خلال عام فقط.



ولفت التقرير، إلي أن إجمالي واردات مصر انكمشت إلي حدود 12.4 مليار دولار مطلع عام 2019 مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2018، مسجله تراجعًا قدره 87.5 مليون دولار خلال عام، تأثرًا بسياسات الحكومة الرامية لترشيد الواردات وإحلال الصادرات محل الواردات.