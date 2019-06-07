التخطيط: تدريب 300 ألف طالب على ريادة الأعمال

كشفت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، عن قيام الوزارة منتصف الشهر الجاري، بتخريج الدفعات الأربعة الأولي من الشباب الحاصلين على الدبلومة المهنية لرواد الأعمال التي نظمتها الجامعة الأمريكية قبل أربعة أشهر والبالغ عددهم 100 شاب وفتاة، في إطار مبادرات وزارة التخطيط لنشر وترويج فكر ريادة الأعمال بين الشباب وخلق فرص العمل بدلًا من البحث عنها.



وقالت مدير المشروع، في تصريح لـ"الدستور"، إنه سيتم دعوة جميع حاضنات الأعمال لحضور فعاليات حفل التخرج للإطلاع على مشروعات الشباب ودراسات الجدوي والميزانيات المستهدفة لتوفير الدعم اللازم وتبني تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع.



وأشارت خليل، إلي أن المشروع أنهى المرحلة الأولى من حملة أبدأ مستقبلك لتوعية طلاب المدارس بفكر ريادة الأعمال والعمل الحر، على مستوي جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 300 ألف طالب عن طريق أكثر من ألفي معلم، بجميع المحافظات.