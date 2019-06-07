ريتشارد الحاج يطرح ثالث أغاني ألبوم "لون الكاكاو"

طرح المنتج ريتشارد الحاج ثالث أغاني ألبوم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، وتحمل الأغنية اسم "ياعم يا جمال"، كما تم طرح الأغنية على قناة موسيقى تي في بيوتيوب ومتاجر الشراء ومن بينها آيتونز، انغامي، ديزر، سبوتيفاي، موسيقى ستور.



"ياعم يا جمال" أغنية من التراث، وأعاد توزيعها هاني ربيع، ومكس وماستر ماهر صلاح، ماكير عزت حلمي، مدير إنتاج مينا مكرم، تصوير إسلام شلبي، سيشن رؤية فنية ريتشارد الحاج وإسلام بيبو،

جرافيك ديزاين تامر مجدي، موشن جرافيك أبانوب كمال.

