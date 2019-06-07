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الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:20 م

غدا.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

البابا تواضروس
البابا تواضروس
أ ش أ
dostor.org/2656633

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء الأساقفة الجدد، الذين يتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تجليسهم وسيامتهم، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس مساء غد السبت.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان اليوم الجمعة - إنه ستقام عشية الرسامة مساء غد السبت، على أن يكون قداس التجليس والسيامة في السابعة صباح بعد غد الأحد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وأضاف أنه من المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بتجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب أفريقيا.
وأوضح أنه سيتم سيامة أساقفة جدد للكنيسة، هم: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، والراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفًا لإيبارشية منفلوط، والراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر، والراهب القمص بولس البراموسي أسقفًا لإيبارشية شرق كندا.

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