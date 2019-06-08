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السبت 08/يونيو/2019 - 12:32 ص

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

السقا ومي عمر
السقا ومي عمر
محمد مجدي
dostor.org/2656630

ضجّة واسعة أثارتها المشاهد الرومانسية بين الفنان أحمد السقا والفنانة مي عمر في مسلسل "ولد الغلابة".

المسلسل عُرض في رمضان 2019 وتضمن مشاهد رومانسية عدة، حتى في مشهد القتل بالحلقة الأخيرة، تُرى كيف صوّر المخرج محمد سامي مشاهد زوجته الرومانسية مع السقا؟

كتابة السيناريو
استخدم المخرج نص سيناريو غير مبتذل ورقيق ما يساعد الممثلين على الأداء وإظهار العواطف.

أداء الممثلين
هَيِئ المخرج الممثلين لتصوير المشهد الرومانسي بالتشديد على الحفظ الجيد مع توجيهه المستمر لحركة الأبطال.

الكادرات والخداع البصري
صور المخرج المشاهد الرومانسية مرات عدة بكادرات مختلفة "لونج وشورت" ليظهر في المونتاج بالتتابع كأنه مشهد واحد.

الموسيقى التصويرية
اعتمد المخرج على موسيقى تصويرية هادئة لتغليف المشهد بإطار رومانسي يشعر به المشاهد.

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