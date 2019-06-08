"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

ضجّة واسعة أثارتها المشاهد الرومانسية بين الفنان أحمد السقا والفنانة مي عمر في مسلسل "ولد الغلابة".



المسلسل عُرض في رمضان 2019 وتضمن مشاهد رومانسية عدة، حتى في مشهد القتل بالحلقة الأخيرة، تُرى كيف صوّر المخرج محمد سامي مشاهد زوجته الرومانسية مع السقا؟



كتابة السيناريو

استخدم المخرج نص سيناريو غير مبتذل ورقيق ما يساعد الممثلين على الأداء وإظهار العواطف.



أداء الممثلين

هَيِئ المخرج الممثلين لتصوير المشهد الرومانسي بالتشديد على الحفظ الجيد مع توجيهه المستمر لحركة الأبطال.



الكادرات والخداع البصري

صور المخرج المشاهد الرومانسية مرات عدة بكادرات مختلفة "لونج وشورت" ليظهر في المونتاج بالتتابع كأنه مشهد واحد.



الموسيقى التصويرية

اعتمد المخرج على موسيقى تصويرية هادئة لتغليف المشهد بإطار رومانسي يشعر به المشاهد.