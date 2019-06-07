القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
عالم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:09 م

الولايات المتحدة قلقة من نية تركيا التنقيب قبالة سواحل قبرص

الولايات المتحدة
أ ش أ
dostor.org/2656625

أعربت السفيرة الأمريكية لدى قبرص جوديث جاربر عن قلق بلادها العميق من نية تركيا المعلنة لبدء التنقيب في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، وحثت السلطات التركية على وقف هذه العمليات.
وقالت جاربر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة - إن "الولايات المتحدة تعترف بحق جمهورية قبرص في تنمية الموارد في منطقتها الاقتصادية الخالصة، ونعتقد أيضًا أنه ينبغي تقاسم هذه الموارد بشكل عادل بين الطائفتين (القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك) في سياق تسوية شاملة، ونأمل في أن يتم الاستفادة من هذه الموارد قريبًا من قبل قبرص الموحدة".
وأضافت السفيرة الأمريكية أن اكتشاف المواد الهيدروكربونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أمر واعد حقًا، ونأمل أن تعمل هذه الموارد على تعزيز الرخاء في منطقة شرق البحر المتوسط ​​بأسرها وتساعد على تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا.
وأكدت أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود التي يبذلها زعيما الطائفتين في قبرص برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للمشكلة القبرصية تُعيد توحيد الجزيرة ضمن اتحاد فيدرالي ذي منطقتين وطائفتين، معربة عن أملها في أن تستأنف المفاوضات قريبًا. وشددت على أن
الجزيرة الموحدة ستوفر مستقبلا أفضل وأقوى لجميع القبارصة.
من جانبه، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ردا على الموقف الأمريكي، عن تقدير بلاده العميق للحكومة الأمريكية للموقف الثابت بشأن هذه المسألة الحاسمة من خلال معارضة خطط الحفر غير القانونية لتركيا ودعمها التام لممارسة قبرص لحقوقها السيادية دون عائق لاستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية، كما أعرب عن خالص تقديره للموقف المبدئي للحكومة الأمريكية بشأن المشكلة القبرصية والدعم الثابت في التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة.
وأكد أناستاسياديس الأهمية التي توليها حكومة قبرص للشراكة مع الولايات المتحدة، وقال إن "هدفنا ليس إلا الحفاظ على الزخم الحالي ومواصلة العمل على أجندة إيجابية من أجل تعزيز هذه العلاقة ذات المنفعة المتبادلة".
وفيما يتعلق بالأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال أناستاسياديس: "للأسف إن هذا يثبط من جهودنا لاستئناف المفاوضات بشأن القضية القبرصية خاصة في فترة يحاول فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقديم زخم جديد لهذه العملية، بعد تعيين المبعوثة الخاصة جين هول لوت".
وأضاف أنه في الوقت نفسه ينبغي التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبًا أيضًا على رؤيتنا المشتركة مع الدول المجاورة في إنشاء ممر استراتيجي من شرق المتوسط إلى أوروبا، مؤكدا أن الأولوية القصوى في قبرص هي إنهاء الوضع الراهن غير المقبول في الجزيرة وخلق مستقبل أفضل لجميع القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك وضمان تعايشهم السلمي وتعاونهم المزدهر.
وكرر التزامه بالمشاركة الفورية في "حوار جديد" شرط أن تُنهي تركيا أعمالها التي تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، حتى تسمح باستئناف المفاوضات على أساس حسن النية بهدف التوصل إلى تسوية عملية وقابلة للتطبيق.
وكانت تركيا أصدرت إشعارًا بحريًا أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر، وتمركزت سفينة الحفر التركية على بعد 40 ميلًا بحريًا تقريبًا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلًا بحريًا من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ 5 أيام

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ اسبوع

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ اسبوع

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ اسبوع

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ اسبوع

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

المكتب الإعلامي لهيفاء يوضح حقيقة إصابتها بمرض في الكبد

125 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثالث أيام عيد الفطر

أمريكا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة

ads
الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ألبومات الصور

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

رياضة

أجيري يكشف خبايا منتخب مصر قبل بداية كأس أمم إفريقيا

منتخب إيطاليا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب

مانشيني يدعو لاعبي إيطاليا للتحلي بالشجاعة بتصفيات بطولة أوروبا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

الرئيس نيوز

مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

التصعيد يتواصل.. أمريكا تمنح تركيا مهلةً للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

كشكول

10 معسكرات صيفية لطلاب الأزهر للتدريب على ريادة الأعمال

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في "البلاغة" للثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع امتحان "بوكليت" العربي؟

غدًا.. بدء العمل بكنترول دراسات "دسوق"

لطلاب الثانوية.. كيف تجاوب على سؤال النحو بسهولة؟

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة نمر أسود نادر في المكسيك

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎