منتخب إيطاليا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب

تأهل منتخب إيطاليا للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في بولندا، بعد الفوز على مالي بنتيجة 42 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش" ضمن مباريات ربع النهائي.

وأحرز أهداف منتخب"الأزوري"، ابراهيما كونيه لاعب مالي في مرماه بالدقيقة 12، أندريا بينامونتي (هدفين) في الدقيقتين 59 و83، وديفيد فرنسي في الدقيقة 84، فيما سجل لمنتخب مالى، سيكو كواتا في الدقيقة 38، ومحمد كمارا في الدقيقة 79، وأكمل منتخب مالي المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد عثمان دياكيتي.

وبهذه النتيجة سيواجه منتخب إيطاليا نظيره الأوكراني في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وتختتم غدًا مباريات ربع النهائي عندما يلتقي منتخبا أمريكا مع الإكوادور، وكوريا الجنوبية ضد السنغال.