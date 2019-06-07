مانشيني يدعو لاعبي إيطاليا للتحلي بالشجاعة بتصفيات بطولة أوروبا

حث روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم لاعبيه على التحلي بالشجاعة قبل خوض مباراتين متتاليتين في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2020 أمام اليونان ثم منتخب البوسنة.

وحققت إيطاليا العلامة الكاملة وانتصرت في أول مباراتين في التصفيات أمام فنلندا وليختنشتاين في مارس الماضي لتتصدر مجموعتها العاشرة برصيد ست نقاط.

لكن ربما يواجه فريق المدرب مانشيني صعوبات أكبر حين يتوجه لملاقاة اليونان في أثينا غدا السبت قبل أن يلعب مع البوسنة الثلاثاء المقبل. ويضغط المنتخبان على ايطاليا في الصدارة ولكل منهما أربع نقاط بعد مباراتين.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "يمكننا اظهار التطور المستمر وسنخوض المباراتين بهدف الفوز.

"الحالة الذهنية للاعبين جيدة منذ اليوم الأول. لهذا السبب لا نسعى للتعادل ولا نخشى الخسارة".

وأضاف "إنه منتخب ايطاليا حتى لو كان خرج لتوه من فترة صعبة جدا.

"إنهما أصعب مباراتين. لكننا نريد المضي قدما في طريقنا باللعب بشكل جيد وتحقيق الانتصار.

"غيرت اليونان طريقة اللعب خططيا خلال الأشهر القليلة الماضية. غيرت أمورا عدة. اليونان تشبهنا تماما في هذه النقطة.

ويقود مانشيني منتخب إيطاليا في أول حملة لها بالتصفيات منذ الإخفاق في التأهل لنسخة 2018 من كأس العالم في روسيا.

وخسرت ايطاليا، تحت قيادة المدرب السابق جيان بييرو فنتورا،1-صفر في مجموع المباراتين في مواجهة فاصلة أمام السويد لتفشل في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958.

ويرى مانشيني، الذي خلف فنتورا في مايو 2018، أن لاعبيه يمكنهم استرجاع ذكرى ذلك الإخفاق ليكون حافزا لهم لضمان حجز مكان في نهائيات بطولة أوروبا 2020.

وقال مانشيني "كان إخفاقا لم يحدث منذ 60 عاما. "يجب أن نضمن عدم تكرار ذلك مجددا. يجب أن تظهر إيطاليا في بطولة أوروبا وكأس العالم. سيكون هذا حافزا إضافيا لنا".