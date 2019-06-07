ستوديو تحليلي و3 شاشات.. استعدادات بيت العائلة بمطروح للأمم الإفريقية

يستعد النادي الاجتماعي "بيت العائلة" بمطروح، لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية المقرر تنظيمه شهر يونيو الجاري.



وقال الكابتن صالح يونس، مدير النادي الاجتماعي، إنه تم تجهيز 3 شاشات عملاقة لأعضاء النادي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف "يونس": «جهزنا مكان مخصص للعائلات بالإضافة إلى تميمة كأس الأمم الأفريقية TUT للتصوير والتشجيع».



وأوضح مدير النادي الاجتماعي أنه سيتم طرح مسابقات أسئله وتوقعات وتوزيع جوائز قيمة، وعرض ستوديو تحليلي يضم شخصيات رياضية مشهورة في المحافظة لتحليل المباريات.