بلاكستون تعتزم جمع 6.8 مليار دولار لإقامة شركة مستودعات في أوروبا

تعتزم شركة بلاكستون جروب الأمريكية جمع 6 مليارات يورو (8. 6 مليار دولار) من استثمارات مستودعاتها الأوروبية الأصغر في شركة جديدة سيتم إدراجها أو بيعها في نهاية المطاف، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت الوكالة اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة الاستثمار الخاصة العملاقة تخوض عملية تعيين مسؤول تنفيذي لإدارة الشركة التي ستتولى إدارة محافظ بلاكستون للعقارات اللوجيستية القريبة من البلدات والمدن.

وأوضحت المصادر أنه يتم الإشراف حاليا على الأصول من جانب شركة "إم 7 ريل ستيت" العقارية في مشروع مشترك مع بلاكستون، مضيفة أن أي عملية بيع أو طرح عام للشركة ربما يكون بعد عدة سنوات ورفض متحدث باسم بلاكستون التعليق.

وتقود بلاكستون موجة من المستثمرين في " استثمارات لوجستية الميل الأخير" أو استثمارات لوجستية الوصول السريع للمستهلك النهائى، ويطلق عليها ذلك الاسم لأنها تقع بالقرب من المراكز السكانية، ما يتيح تسليم السلع بسرعة للسكان.

ويراهن المستثمرون على أن الطلب من شركات التجزئة الالكترونية على مثل هذه المستودعات سوف يستمر في تعزيز قطاع الإيجارات والقيم الإيجارية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت بلاكستون على شراء مستودعات في أماكن حضرية أمريكية مقابل 7ر18 مليار دولار من شركة "جي إل بي" السنغافورية.

وفي كل من الولايات المتحدة وأوروبا، تحول شركات التجزئة مثل أمازون، التي بدأت في بناء مراكز توزيع إقليمية ضخمة بالقرب من خطوط المواصلات الرئيسية، تركيزها الآن نحو المحطة الأخيرة لسلسلة عملية تسليم السلع للزبائن.