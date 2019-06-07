د. إلهام سيف الدولة حمدان تكتب: الدين والعِلْم.. بين المطرقة والسندان!

في كل خلاف واختلاف بين أضلاع مثلث ظروف وملابسات الحياة العصرية الضاغطة؛ المتمثلة في أساطين أهل الدين والعلم والسياسة؛ نلجأ فورًا إلى الاستضاءة بنور القنديل الذي يضىء عتمة جوانب الطريق في مسيرتنا الحياتية؛ لمحاولة فض الاشتباك بين هذا وذاك وهؤلاء؛ وبخاصة حينما نرى أن كل ضلع فيهم يتمسك بأن يكون هو "قاعدة المثلث" الحاكم في مسيرة منظومة الحياة والعلاقات السويَّة بين البشر، ولكن بإطلالة بسيطة على "الدستورالإلهي/القرآن"؛ ربما نرى البيان والتبيان والإيضاح في تفسيرآية الله العلي القدير في "سورة الرحمن 33)؛ إذ يقول المولى عز وجل : "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ"!



ومن المنطقي أن هذا "السلطان" الذي يشير إليه المولى بكل الوضوح بما لايدع مجالاً للشك .. هو العلم ! وقد تم التأكيد على سلطان العلم في الكثيرمن الآيات المحكمات مما لايتسع المقام لذكرها كلها هُنا؛ فكانت أولى الآيات التي تؤكد على أهمية وأسبقية "العلم" ليكون نبراسًا وهديًا للبشر من المهد إلى اللحد، فنجد الآيات: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ " (العلق 1 - 5 )،" وكانت تلك الآيات الخمس كفيلة بالإقناع والاقتناع من أهل الأرض كافة؛ ولكن الله أراد أن يتم التأكيد والتأصيل، فقال: " ... وقل رب ِ زدني علما" (طه 114)، " ... وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" ( الإسراء 85)، "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" ( الإسراء 36)، "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" (المجادلة:11 ، وهناك العديد من الآيات في الأناجيل وأسفارالعهد القديم؛ التي تعطي الدليل القوي على أهمية العلم في الحياة لبني الإنسان من كل الأديان والمعتقدات؛ وليست وقفًا على دينٍ أوعقيدة بعينها، فالإنسان هوالإنسان: روحًا ولحمًا ودمًا وعقيدةً؛ مادام يؤمن بسيطرة ووجود الخالق الأعظم على سُدة العرش السماوي.



ويجدر بي في هذا المقام وفي محاولة التدليل على سيطرة المبادىء العلمية ـ حتى على من لايقرأون ولا يكتبون ـ على "القباطنة " فوق سفائنهم في عرض البحار؛ فإنهم يستعينون في مسيرتهم بحركة النجوم والأفلاك والمجرَّات في فضاءات السماوات من حولهم؛ ويعرفون كيف يتم مراقبة تلافي "ضربة الشمس" وتأثيراتها الحارقة؛ ويحسبون حسابات النظريات العلمية الدقيقة بلا حاسوب أو جداول لوغاريتمات معقَّدة، بل توصلوا في علومهم الفطرية إلى مايسمى بـ "ضربة القمر" وهي مايعرفونه بالملاحظة والتجربة عن تأثيرالقمر على حركة المد والجزر في أعالي البحار؛ والرصد الدقيق لحركة احتدام الأمواج وهي تضرب السفن ورءوس الشواطىء.



وبرغم كل هذه الآيات المُحكمات والدلالات بالقوانين العلمية؛ والتجارب العملية من أهل المهن المختلفة؛ هي التي تقطع كل الشكوك في ضرورة سيادة القوانين العلمية التي وهبها الله للعقول البشرية من علمائه الأفاضل؛ يظل الجدل محتدمًا على الساحة الدينية والعلمية والسياسية .. ولكن إلى متى ؟ هذا هو ماسنحاول ونجتهد فيه من أجل حياة يسودها الحق والعدل والإنصاف بين كل قلوب خلق الله من عباده الضعفاء!



إننا في هذا المقام لانبخس حق أصحاب العمائم في محاولة السيطرة واحتلال قاعدة المثلث وفرض إرادتهم؛ وهو الأمرالذي يفتح الباب على مصراعيه لسيطرة الضلع الثالث وهو القوة السياسية ومالها من نفوذ على كل الأطراف ـ إذا أرادت وهي تريد قطعًا ـ فسيتم اخضاع وانضواء الجميع تحت جناحها، ولا يخفى علينا قوة هذا الضلع المستند إلى رأس المال .. وما أدراك مايفعله المال مع النفوس الضعيفة والخانعة .. والخائنة!



فإذا ماتم هذا ـ لا قدرالله ـ سنرى "العلم والعلماء" كقطعة الحديد الساخن بين "مطرقة الدين" و"سندان السياسة"؛ لتتشكل سيفًا مسلطًا على رقاب البلاد والعباد.



قد يبدو الحديث ذو شجون، ولكننا مضطرون إلى إعادة التذكرة به دومًا؛ لنصل بأهل العقول إلى الاهتداء بمعطيات أهل العلم والعلماء؛ حتى إن اكتسب أصحاب العمائم بعض التوفيق ـ في مسألة رؤية هلال عيد الفطرهذا العام ـ وهوالذي اعتمد على"التخمين والصدفة" برغم ثبوت صحيح رأيهم .. لارؤيتهم بالعين أو عيون المراصد التليسكوبية!



إننا لم نعد في حاجة إلى أن نردد نصيحة رسول الله "اطلبوا العلم ولو في الصين"؛ فقد أصبح العلم والمعلومات الدينية والدنيوية والفلكية في متناول أصابعنا بـ "لمسة زر" ـ لمن أراد ـ تغنينا عن عذابات امتطاء ظهور الدواب والإبل للرحيل إلى بلاد الله واللقاء مع خلق الله الذين يحتفظون بأسرارهم العلمية وكنوزها.



لقد آن الآوان ـ لأننا تأخرنا كثيرًا ـ لنرى على أرض الواقع؛ النتائج الإيجابية للتضافرالواجب بين أضلاع المثلث لاستقامة دروب الحياة بلا اعوجاج أو انحراف عما تستوجبه طبيعة الحياة على ظهرالأرض؛ وفي بلادنا العربية على وجه الخصوص.