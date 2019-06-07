رئيس وزراء إثيوبيا يختتم زيارته للسودان

اختتم آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا مساء اليوم الجمعة زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن آبي أحمد التقي خلال زيارته للخرطوم مع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور أعضاء المجلس، كما التقى بأعضاء قوي إعلان الحرية والتغيير، وبمجموعة من القوي السياسية السودانية المختلفة.

وكان في وداع آبى أحمد بمطار الخرطوم الفريق ركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الإنتقالي وعدد من أعضاء المجلس.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة الإثيوبية للخرطوم في إطار مساعٍ إفريقية للتوسط من أجل حل الأزمة التى تشهدها السودان منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي.

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى قيادة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في اعقاب فض اعتصام أمام قيادة الجيش.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية أسفر فض الاعتصام عن مقتل 113شخصا، ولكن وزارة الصحة السودانية تقول إن عدد القتلى 61 شخصا.