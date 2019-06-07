المنتخب الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في طشقند استعدادًا لأوزبكستان

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، مرانه الأول في طشقند تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني؛ استعدادًا للقاء أوزبكستان وديًا يومي ٩ و١١ يونيو الجاري.



وشارك في المران جميع اللاعبين، واستغرق ٩٠ دقيقة واشتمل على تدريبات بدنية وخططية واختتم بتقسيمة بين فريقين.



وحرص الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على بعثة المنتخب الأوليمبى، على المنتخب أن يلتقى مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بداية التدريب، وأكد كردى لهم أن مجلس إدارة الاتحاد يوفر كل الإمكانيات للفريق من أجل تحقيق الهدف، وهو التأهل لأولمبياد طوكيو العام القادم، وتمنى لهم التوفيق وشكرهم على الالتزام داخل المعسكر.



وكان كردي قد التقى الدكتورة أمانى العتر، سفيرة مصر في أوزبكستان بمقر إقامة المنتخب بالعاصمة طشقند.



وقام الدكتور كرم بتسليمها درع الاتحاد وقدم لها الشكر على اهتمامها بالبعثة، بينما أعربت السفيرة عن سعادتها بتواجد المنتخب الأوليمبى الذي يعد أول منتخب مصري يلعب في أوزبكستان.