ماريان عازر أول متحدث مصري بمؤتمر الروتاري منذ انطلاقه

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمراة بالبرلمان الدولي للتسامح، كلمتها اليوم في المؤتمر الدولي الروتاري، الذي أقيم في مدينة هامبورج بألمانيا بحضور 30 ألف شخص.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مصري بهذا الحدث الدولي الهام منذ بدء المؤتمر عام ١٩١٠، بدعوة من رئيس الروتاري الدولي باري راسين.



وسلطت عازر الضوء على مصر بأسلوب غير مباشر عن طريق عرض فيديو مقبرة نفرتاري، كجزء من الموضوع، كما تحدثت عن مركب الروتاري العائم الذي جال صعيد مصر في رحلة نيلية بعد افتتاحه في أسوان بحضور الرئيس الدولي للروتاري.



وقدمت تمثال يعبر عن أحد رموز الحضارة المصرية لـ200 ألف روتاري على مستوي العالم، وهو تمثال الفرعون المصري توت عنخ آمون.