العبيدي: سرعة الثأر لشهداء العريش رسالة قوية للإرهابيين

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن يد الإرهاب القذرة امتدت على خير أجناد الأرض فجر يوم العيد، وأن الإرهابيين ومن يقفون خلفهم من دول وجماعات أرادوا إفساد فرحة المصريين بالعيد.



وأضاف العبيدي: «أبناء الشعب المصري العظيم رغم حزنهم الشديد على شهدائنا الأبرار لم يحققوا للإرهابيين أغراضهم، فأعلنوا التحدي، وجددوا البيعة للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح، وأكدوا وقوفهم صفا واحدا خلف المؤسسة الأمنية المصرية».



وأكد بهجت العبيدي أن المؤسسة الأمنية ترد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر وشعبها، فجاء الرد سريعا من قوات الأمن التي نفذت القصاص في الإرهابيين بعد ساعات معدودة من جريمتهم البشعة.



وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن هذه الضربات الموجعة للإرهابيين تبعث برسائل اطمئنان إلى أبناء الشعب المصري، كما أنها رسالة تحذير واضحة لهم بأنهم لن يكونوا بعيدين عن أيدي أبطال الشرطة والجيش المصري ورسالة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.