البحرية الأمريكية: تحركات الجيش الروسي في بحر الصين الشرقي غير مهنية

تمكنت سفينة عسكرية روسية، اليوم الجمعة، من تجنب الاصطدام بسفينة حربية أمريكية في بحر الصين الشرقي، في الوقت الذي وصفت البحرية الأمريكية تحركات الجيش الروسي هناك بـ "غير المهنية".

وأوضح جهاز الإعلام التابع للقوات البحرية الروسية أن سفينة "أدميرال فينوجرادوف" اضطرت إلى القيام بمناورة طارئة لكي تتجنب الاصطدام بطراد "شانسيلورسفيلي" الأمريكي الذي غيّر فجأة اتجاهه ليتحرك باتجاه السفينة الروسية.

وتجنبت السفينة الروسية الاصطدام بالطراد الأمريكي عندما اقترب الأخير من "أدميرال فينوجرادوف" على مسافة 50 مترًا، حيث بعث قبطان السفينة الروسية رسالة إلى قبطان السفينة الأمريكية حذره فيها من مغبة القيام بمثل هذه الحركة.

من جانبه، وصف الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان، تحركات الجيش الروسي في بحر الصين الشرقي بأنها غير مهنية، مشددًا على أن المناورة الخطرة تعرض سلامة الطاقم الأمريكي للخطر.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه السفينة الحربية الأمريكية "شانسيلورسفيلي" تستعيد طائرتها الهليكوبتر في سرعة ثابتة، فإن السفينة الروسية قد قامت بمناورة من خلف ويمين السفينة الأمريكية وزادت من سرعتها واقتربت لمسافة غيرآمنة ما بين 50 و 100 قدم، وأجبر هذا التصرف غير الآمن السفينة الأمريكية على تشغيل جميع المحركات بطاقتها القصوى والقيام بمناورة طارئة لتفادي الاصطدام.

وأضافت البحرية الأمريكية: "نحن نعتبر هذه التصرفات من جانب روسيا غير آمنة وغير مهنية ولا تتفق مع لوائح وقواعد الطريق الدولية لمنع التصادم في البحر".