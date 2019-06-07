القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
عالم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:22 م

البحرية الأمريكية: تحركات الجيش الروسي في بحر الصين الشرقي غير مهنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2656605

تمكنت سفينة عسكرية روسية، اليوم الجمعة، من تجنب الاصطدام بسفينة حربية أمريكية في بحر الصين الشرقي، في الوقت الذي وصفت البحرية الأمريكية تحركات الجيش الروسي هناك بـ "غير المهنية".
وأوضح جهاز الإعلام التابع للقوات البحرية الروسية أن سفينة "أدميرال فينوجرادوف" اضطرت إلى القيام بمناورة طارئة لكي تتجنب الاصطدام بطراد "شانسيلورسفيلي" الأمريكي الذي غيّر فجأة اتجاهه ليتحرك باتجاه السفينة الروسية.
وتجنبت السفينة الروسية الاصطدام بالطراد الأمريكي عندما اقترب الأخير من "أدميرال فينوجرادوف" على مسافة 50 مترًا، حيث بعث قبطان السفينة الروسية رسالة إلى قبطان السفينة الأمريكية حذره فيها من مغبة القيام بمثل هذه الحركة.
من جانبه، وصف الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان، تحركات الجيش الروسي في بحر الصين الشرقي بأنها غير مهنية، مشددًا على أن المناورة الخطرة تعرض سلامة الطاقم الأمريكي للخطر.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه السفينة الحربية الأمريكية "شانسيلورسفيلي" تستعيد طائرتها الهليكوبتر في سرعة ثابتة، فإن السفينة الروسية قد قامت بمناورة من خلف ويمين السفينة الأمريكية وزادت من سرعتها واقتربت لمسافة غيرآمنة ما بين 50 و 100 قدم، وأجبر هذا التصرف غير الآمن السفينة الأمريكية على تشغيل جميع المحركات بطاقتها القصوى والقيام بمناورة طارئة لتفادي الاصطدام.
وأضافت البحرية الأمريكية: "نحن نعتبر هذه التصرفات من جانب روسيا غير آمنة وغير مهنية ولا تتفق مع لوائح وقواعد الطريق الدولية لمنع التصادم في البحر".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ 5 أيام

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ اسبوع

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ اسبوع

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ اسبوع

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ اسبوع

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

أمريكا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

حبس وغرامة.. إجراءات "التعليم" لتوجيه طلاب الثانوية بلجان المراقبة

ads
الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ألبومات الصور

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

رياضة

المنتخب الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في طشقند استعدادًا لأوزبكستان

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

أوكرانيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب بالفوز على كولومبيا

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب في حادث "اعتداء المنصورة"

تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

الرئيس نيوز

مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

التصعيد يتواصل.. أمريكا تمنح تركيا مهلةً للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

كشكول

المنوفية الأزهرية تطالب رؤساء اللجان بتكثيف متابعة امتحانات الثانوية

جامعة الأزهر تبدأ تطبيق برامج تعليمية جديدة العام القادم

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة

جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الثاني غداً

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في التربية الدينية للثانوية العامة

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة نمر أسود نادر في المكسيك

"بلاي ستيشن 5".. تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎