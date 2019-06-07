جوتيريش: قيم ميثاق الأمم المتحدة مهددة لأول مرة منذ 75 عامًا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن قيم ميثاق الأمم المتحدة، باتت مهددة للمرة الأولى منذ 75 عاما.



وأضاف الأمين العام - خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا أن المنظومة التي ترسخت، بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت على مدى 75 عاما، من منع الانزلاق نحو كارثة جديدة، ومن ضمان احترام حقوق الإنسان، ولكن التعاون الدولي، يقع اليوم تحت ضغط عظيم، وقيم ميثاق الأمم المتحدة اليوم مهددة.



وأضاف جوتيريش: لا يمكن لأي دولة، بشكل منفرد، أن تعثر على حلول للمشاكل القائمة، ولكن في نفس الوقت يُهاجم المسلك المتعدد الأطراف.



وشدد على أهمية قيام العلاقات الدولية على أساس معايير القانون الدولي، وعلى النهج الشامل.



وتنظم فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو، تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.