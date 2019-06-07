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الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:06 م

قانوني: وفد إلى أوروبا للتعريف بجهود الدولة ضد الإرهاب

المستشار محمد سالم،
المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز
dostor.org/2656599

أكد المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز، على البدء في تشكيل وفد مصري للسفر لكل دول أوروبا للتعريف بإنجازات القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب، واقتراب مصر من القضاء عليه تماما.

وشدد سالم في تصريحات صحفية، على أن هذا الوفد سيزور عددا من المحاكم الدولية في أوروبا تمهيدا لرفع دعوى قضائية على الدول الداعمة للإرهاب في العالم العربي وعلى رأسهم قطر وتركيا وإيران، وذلك لعمل ضغط دولي جديد على تلك الدول بهدف توقيع عقوبات كبرى عليها بتهمة دعم الإرهاب.

وأوضح الخبير القانوني البارز، أن هناك العديد من الكتب الغربية المليئة بالوثائق والتي تثبت تورط قطر وتركيا وإيران في دعم الإرهاب في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه الكتب ستكون ضمن الملف الخاص بالقضية.

وكشف المستشار محمد سالم الأسباب الحقيقة وراء ظهور الإرهاب في مصر مرة أخرى بعد تدميره بالكامل والقبض على معظم عناصره بنهاية عام 2018، حيث أكد أن سبب هذه العودة هو رغبة قوى الشر في محاولة منع تعطيل الثورة الاقتصادية الكبرى التي بدأت نتائجها في الظهور في مصر في العام الحالي.

وأبدى الخبير القانوني البارز ثقته الكاملة في أن يكون عام 2019 هو عام القضاء على الإرهاب تماما في مصر على أن يكون عام 2020 هو عام الرخاء، حيث تبدأ مصر في جني الأرباح من المشاريع الكبرى التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن أصبح رئيسا لمصر.

وجدد سالم نعيه لشهداء مصر من جيش وشرطة وشعب من الذين سقطوا نتيجة الإرهاب الغاشم، مؤكدا ضرورة تكريم هؤلاء الشهداء من خلال الشعب نفسه كونهم ماتوا من أجل حماية المواطنين وحفظ الأرض والعرض.

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