إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية مستعملة بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام، محاولة تهريب أجهزة طبية مستعملة ولوازمها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة شركة «لوفتهانزا» القادمة من نيويورك، اشتبه الأستاذ عصام محمدين مدير الجمرك بالتفتيش في راكب يحمل جواز أمريكي وهو من أصل مصري.



وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من الأستاذ حسام الشافعي، مأمور تفتيش الركاب والأستاذ حسن عبد اللطيف، رئيس قسم تفتيش الركاب، تحت إشراف الأستاذ مجدى فريد نائب مدير الجمرك، وتبين وجود 10 أجهزة طبية مستعملة تستخدم لرسم المخ والأعصاب ولوازمها موضوع عليها استيكر يوضح أنها أجهزة بلاى استيشن بين طيات الملابس داخل حقائبه.



وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.