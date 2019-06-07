ولادة نمر أسود نادر في المكسيك

أعلنت إدارة حديقة حيوان كولياكان بغرب المكسيك ولادة نمر أسود، ما يفتح نافذة من الأمل في المحافظة على هذه الفصيلة النادرة من النمور.



وقالت إدارة حديقة الحيوان كولياكان لوسائل الإعلام إن النمر الجديد يبلغ عمره نحو خمسة أسابيع، وهو ابن للنمرين الأسودين سومبرا وماكاريو.



وقال دييجو جارسيا، مدير الحديقة، "هذه الولادة مهمة للغاية، فهي تحمل أثرا إيجابيا في حماية هذا النوع. إنها مهمة تتطلب الكثير من الجهد والعمل، وكما قلت فهي مهمة يومية، إنه نوع يواجه خطر

الانقراض، وتعتبر هذه الولادة إنجازا رائعا بالنسبة لحديقة حيوان كولياكان".