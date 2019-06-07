الثلاثاء.. البرلمان يبحث خطورة أشعة بوابات المطارات على المواطنين

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشات عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها، أبرزها المقدم بشأن خطورة أشعة بوابات المطارات على المواطنين.



وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من عضو النواب شيرين فراج، بشأن تركيب بوابات الأشعة على طريق المطار لفحص القادمين، وتستخدم الأشعة السينية في مسح السيارات وخطورة هذا الأمر على صحة المواطنين، وكذلك طلب الإحاطة بشأن إجراءات وزارة الطيران المدني لتطوير مطار الأقصر في ظل عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وزيادة أعداد السائحين.



كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم وجود مكان انتظار للمودعين في مطار برج العرب، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن عدم إنشاء مطار مدني جديد لمحافظة المنيا.