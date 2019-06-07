جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

نفي الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد.



وأكد في تصريحات اليوم، أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، سوف تستأنف بدءا من غد السبت 8 يونيو، وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.



وأهابت الجامعة في بيان لها اليوم بمنتسبيها وأبنائها من الطلاب والطالبات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع في كل ما يتعلق بالجامعة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات والأخبار.