سقط من المنبر أثناء الخطبة.. تفاصيل وفاة إمام مسجد الفيوم

توفي إمام مسجد الوادي بقرية أبوكساة في الفيوم، في أثناء إلقاء خطبة الجمعة، حيث سقط من على المنبر.



تلقى اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة الشيخ سيد مراد دويدار خطيب مسجد الوادي بقرية أبوكساه بأبشواي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة خلال إلقاء خطبة الجمعة اليوم.



وتم نقل الإمام للمستشفى، لكنه فارق الحياة عقب إصابته بسكتة قلبية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وفي السياق نفسه، قدّم وكيل وزارة الأوقاف خالص التعازي لأسرة المتوفى.