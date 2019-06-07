"المصريين الأحرار" بملوي يختتم دورة كرة القدم الرمضانية

اختتم حزب المصريين الأحرار بملوى دورة كرة القدم الرمضانية التى أقيمت تحت شعار "شبابنا ثروتنا"، بحضور النائب شريف نادى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي، عادل جرجس أمين الحزب بملوى.



وخلال الاحتفال كرم النائب وقيادات الحزب بالمحافظة الفريق الفائز بالمركز الأول في كرة القدم لهذا العام وذلك ضمن الدورة التى يقيمها الحزب على مستوى الجمهورية، تحت شعار "شبابنا ثروتنا".



وتم توزيع كأس البطولة والميداليات والتيشرتات على فريق البياضية الفائز بالمركز الأول، وتيشرتات للمركز الثاني الذي حصل عليه فريق ملوي.

